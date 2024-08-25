Глава Химок Волошин вручил подросткам паспорта на торжественной церемонии
Четыре подростка их Химок получили первые паспорта. Глава городского округа Дмитрий Волошин поздравил ребят на торжественной церемонии. В ней также приняли участие родители ребят.
«Нам с вами повезло быть гражданами такой большой и великой страны — России. Здесь каждый может себя успешно реализовать в любой сфере, которую он изберет. Главное — найти в себе то самое лучшее, чем вы можете послужить родной стране и, конечно, Химкам», — обратился к ребятам Дмитрий Волошин.
Ребятам передали поздравления и памятные подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил, что перед подростками открыты все двери для дальнейшей реализации.
«Помните, что горизонтов нет. У вас колоссальные возможности, самое главное, — всегда идти навстречу своей мечте», — отметил Сергей Малиновский.
Уже десятки подростков из Химок получили первые паспорта на торжественной церемонии с начала года.
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