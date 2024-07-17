Городской округ Химки стал лидером Подмосковья по ликвидации самостроя

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Городской округ Химки — лидер Подмосковья по ликвидации самостроев и недостроев. Устранению подлежат 114 объектов.

Для сноса в Химках числится 114 объектов: 15 аварийных, 76 самовольных и 23 незавершенных здания. Уже 56 таких сооружений ликвидировали в Новогорске, Сходне, Подрезкове и микрорайоне Планерная. До конца года устранят и остальные.

Всего в Московской области предстоит снести 1500 объектов, большая часть — это частные здания. Уже устранили 553 постройки, а 334 завершили и ввели в эксплуатацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отключения раскинули веером. Зачем югу России лимит электроэнергии

Насущная проблема больших городов. Почему электросамокаты лучше запретить

Обманули хомяка. Мошенники воруют аккаунты в игре Hamster Kombat

В Канаде умерла 10-летняя звезда TikTok. Кто такая Bella Brave

Манящий космос. Как попасть на Байконур и увидеть запуск ракеты

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте