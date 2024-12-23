Дмитрий Хрусталев исполнил мечты 3 детей на акции «Елка желаний» в Подмосковье

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев стал участником благотворительной акции «Елка желаний» в Подмосковье. Он исполнил мечты трех ребят, которые лечились в медицинском центре Рошаля в Красногорске.

Дмитрий приехал в детский госпиталь и снял три конверта с большой елки, установленной в холле. Ему попались новогодние желания ребят из Подмосковья.

«Милана, Настя и Богдан, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Все у вас будет хорошо. И обязательное еще: слушайтесь родителей. Мама, папа никогда плохого не скажут и ничему плохому вас не научат. И учитесь на пятерки», — такое напутствие передал детям Хрусталев.

Фото: Пресс-служба администрации города или района
1/4
Фото: Пресс-служба администрации города или района
2/4
Фото: Пресс-служба администрации города или района
3/4
Фото: Александра Степанова
4/4

Подарки уже доставили адресатам, сделать это помогли волонтеры Подмосковья. Семилетняя Милана из Мытищ получила набор для лепки сладостей из полимерной глины и игрушки-антистресс. Восьмилетнему Богдану из Пушкино привезли Lego-машинку на радиоуправлении. 12-летней Насте из Одинцова  вручили мягкую игрушку и набор для лепки из полимерной глины.

Ранее участником всероссийской акции «Елка желаний» стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ему попались конверты с новогодними мечтами детей из Коломны, Домодедова и села Павлополь в ДНР. В ближайшее время ребята получат долгожданные подарки.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте