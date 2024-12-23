Дмитрий Хрусталев исполнил мечту ребенка на «Елке желаний» в Мытищах

Известный телеведущий Дмитрий Хрусталев исполнил желание Миланы из Мытищ. Он принял участие в благотворительной акции и подарил ей набор для лепки из полимерной глины.

Акция «Елка желаний» несколько лет проходит на территории России. В ней ежегодно принимают участие тысячи человек.

Семилетняя Милана учится в первом классе школы № 3 имени генерал-лейтенанта Феофанова. Она проходит лечение в детско-клиническом центре имени Рошаля. Девочка загадала набор для лепки сладостей из полимерной глины и игрушки-антистресс. Дмитрий Хрусталев исполнил желание девочки.

Новогодний подарок ей вручили волонтеры. «Елка желаний» продолжает привлекать новых участников и расширять свои границы.