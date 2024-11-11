Дмитрий Губерниев стал амбассадором Единой школьной лиги Подмосковья

​Более пяти тысяч соревнований пройдет в рамках дебютного сезона Единой школьной лиги Подмосковья. К амбассадорам проекта присоединились известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Эмма Гаджиева, о чем сообщили в Минспорте региона.

​С ноября по апрель пройдут муниципальные этапы, а весной их победители сойдутся на региональном. В борьбу уже включились более 10 тысяч школьников. Участвуют 11 округов и почти 180 образовательных учреждений.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья выступают прославленные спортсмены. Недавно к проекту присоединился знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев и вице-чемпионка Азербайджана Эмма Гаджиева, которая сейчас работает спортивным тележурналистом.

Церемония открытия игрового сезона Школьной лиги Подмосковья прошла в балашихинской школе № 32. Именно в этом округе год назад зародился этот проект, после чего его решили масштабировать на весь регион.

​​Проект проводится в соответствии с нацпроектом «Демография». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.