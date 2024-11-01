Первый матч сезона Единой школьной лиги Подмосковья стартовал в Балашихе

Церемония прошла в местной школе № 32. Право дать старт крупным соревнованиям округ получил, поскольку именно здесь в прошлом году и зародилась Лига. Школьники Балашихи с успехом протестировали пилотный проект, и было решено расширяться до масштабов Подмосковья.

Сегодня Единая школьная лига охватила 11 городов Московской области. Ребята до апреля будут соревноваться в четырех дисциплинах: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. Кроме того, Балашихинская школьная лига в этом году добавила в свою программу состязания команд КВН, а также юных журналистов и математиков.

«Сегодня и президент России, и губернатор Подмосковья уделяют огромное внимание именно массовому детскому спорту. Школьная лига как раз про массовый спорт. Мы начали с четырех видов: футбол, баскетбол, волейбол и шахматы, их можно развивать в любой школе. Далее мы планируем расширять дисциплины — например, сейчас популярен киберспорт. Для каждого школьника Лига дает возможность попасть в профессиональный спорт и даже выйти за его рамки: ребята сами ведут сайт, телеграмм-каналы Лиги. Это большое молодежное сообщество», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На церемонии открытия подписали хартию Лиги, презентовали ее гимн, разыграли подарки и провели автограф-сессию с амбассадорами соревнований. Ими стали двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА Евгений Алдонин, чемпионка мира по волейболу Леся Махно, серебряный призер Олимпийских игр Александра Коруковец и двукратный чемпион России, обладатель Кубка России по баскетболу Виктор Кейру. Спортсменов и болельщиков на сцене разогревали ведущая телеканала «Матч ТВ» Эмма Гаджиева и блогер Янгер.

Глава Балашихи Сергей Юров пожелал участникам удачи. А она им понадобится: победители Лиги со всего Подмосковья встретятся в финале и будут бороться за титул абсолютного победителя сезона 2024/2025.

Единая школьная лига — уникальный спортивный проект, стартовавший в 2023 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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