Урок по оказания первой помощи прошел в пришкольном лагере в Воскресенске

Руководитель Воскресенского отделения Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Татьяна Воеводина и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» провели урок по оказанию первой медицинской помощи для воспитанников лагеря «Солнышко» при школе № 3. Ребята в игровой форме освоили важные навыки.
Дети посмотрели познавательные ролики, освоили навыки оказания первой помощи в различных ситуациях — укусы шмелей и клещей, ожоги, кровотечения из носа и другие.
«Российский Красный Крест» — одна из старейших гуманитарных организаций в стране. Руководитель Татьяна Воеводина наглядно провела урок, а дети с удовольствием освоили новые навыки. В конце все желающие сфотографировались с манекеном.
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