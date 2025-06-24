Урок по оказания первой помощи прошел в пришкольном лагере в Воскресенске

Руководитель Воскресенского отделения Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Татьяна Воеводина и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» провели урок по оказанию первой медицинской помощи для воспитанников лагеря «Солнышко» при школе № 3. Ребята в игровой форме освоили важные навыки.

Дети посмотрели познавательные ролики, освоили навыки оказания первой помощи в различных ситуациях — укусы шмелей и клещей, ожоги, кровотечения из носа и другие.

«Российский Красный Крест» — одна из старейших гуманитарных организаций в стране. Руководитель Татьяна Воеводина наглядно провела урок, а дети с удовольствием освоили новые навыки. В конце все желающие сфотографировались с манекеном.