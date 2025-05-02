Для пассажиров задерживающихся в Подмосковье поездов организовали автобусы

Из-за обрушившихся на Московскую область снегопадов в регионе возникли задержки в расписании 60 электричек. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минтранса.

В связи с задержками поездов для пассажиров организовали дополнительный наземный транспорт.

«Всего было заказано 11 автобусов, вывезено 511 пассажиров», — отметили в ведомстве.

На Белорусском направлении до двух часов задержались восемь электричек, а на Савеловском — 24. Из-за отключения питания на фидерах отменили несколько поездов. Специалисты устранили неполадки, после чего ситуация с транспортом улучшилась.

На Рижском направлении до трех часов задержались восемь поездов. Сбои в расписании несколько раз возникали из-за упавших на железнодорожные пути деревьев. Специалисты убрали их и восстановили движение.

На Ярославском направлении на два часа выбились из графика 13 электричек, на Ленинградском обошлось без ЧП и сбоев в расписании.

В региональном Минтрансе также уточнили, что аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил, что специалисты продолжают устранять последствия непогоды. Движение на муниципальных и региональных дорогах полностью восстановят к концу дня, рассказал он.