Воробьев доложил о ситуации с ликвидацией последствий непогоды

Специалисты продолжают работать над ликвидацией последствий непогоды в Подмосковье. О ситуации в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

В Московской области усилилось влияние циклона, что привело к снегопаду, падению деревьев, нарушению электро- и водоснабжения и проблемам на дорогах. Больше всего пострадали Талдом, Сергиев Посад, Дмитров, Солнечногорск, Руза, Истра и Клин.

«Работы ведут Россети, которые усилились в том числе бригадами из других регионов, и „Мособлэнерго“. Порывы разные, будут устранены до конца дня — до 23 часов. Это позволит полностью перезапустить там, где необходимо, отопление, горячее водоснабжение, работу очистных и ВЗУ. Все заявки жителей мы видим, стараемся каждому ответить и разъяснить, в том числе и жителю малого населенного пункта, СНТ, когда будет восстановлено электричество, тепло и водоснабжение», — сказал Воробьев.

Железнодорожное сообщение восстановили на Рижском и Ярославском направлениях, а на Савеловском — только до Лобни. Сейчас стоит задача: до 18:00 восстановить все, что касается Савеловского направления.

С раннего утра, где были занижены параметры в МКД, власти дали команду их поднять.

«В частности, в Домодедове мы видели это по жалобам, в Долгопрудном. Отопление не было отключено, была циркуляция. Наша задача — увидеть изменения уже в квартирах, потому что на котельной мы видим», — добавил губернатор.

Говоря о завалах на муниципальных и региональных дорогах, Воробьев подчеркнул, что эти последствия должны устранить до конца дня.

«Там, где вдруг что-то мы не увидим, жители нам подскажут, и мы тоже отреагируем», — заключил глава Подмосковья.