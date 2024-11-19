Школу сахарного диабета открыли для пенсионеров в Истре

Пенсионеры из «Активного долголетия» смогут обучаться в школе сахарного диабета в Истре. Здесь они научатся правильно контролировать заболевание.

Первая группа из 14 активистов уже прошла обучение. О правильном питании, физической нагрузке и о возможных осложнениях на уроках рассказала врач-эндокринолог Истринской клинической больницы Екатерина Тайнова.

«Это очень хорошая и нужная идея. А вот школа эндокринолога рассчитана на небольшое количество участников, и на таких уроках врач имеет возможность больше рассказать о заболевании сахарного диабета», — уточнила руководительница клуба «Активное долголетие» в Истре Оксана Мощицкая.

Обучение состоит из пяти занятий. Каждое из них посвящено определенной тематике: лечение и необходимые препараты, профилактика и спортивные упражнения. Выпускникам вручили сертификаты о прохождении, на курс уже записаны две группы.

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