Для детей с инвалидностью открыли пространство без стресса и страха в Люберцах

В городском округе Люберцы появилась «Добрая комната» для детей с инвалидностью. Ее открыли в медицинском центре «Марусино» в рамках регионального партийного проекта.

На открытии комнаты в «Марусино» для детей и родителей организовали интерактивную музыкальную гостиную с артистами, тактильные и сенсорные занятия, а также познавательные мастер-классы. На мероприятии присутствовали депутаты Совета депутатов городского округа Люберцы Роман Антоненков и Артем Данилов.

«Поход к врачу для многих детей — это большой стресс. Мы позаботились, чтобы каждому ребенку здесь было комфортно. Игрушки, развивающие игры, книги и раскраски создают атмосферу радости», — рассказала муниципальный координатор проекта Наталья Феоктистова.

А депутат Московской областной думы Линара Самединова отметила, что главная задача — избежать формального подхода к созданию подобных пространств. По ее словам, проект предполагает постоянное сопровождение детей и наполнение комнат настоящей заботой. Она рассказала, что благодаря акциям «Коробки храбрости» удается регулярно обновлять игрушки и книги. Самединова подчеркнула, что «Добрая комната» — это, прежде всего, инструмент помощи в выздоровлении, где позитивные эмоции становятся частью терапии.