Акция по сбору подарков для детей на длительном лечении началась в Балашихе

Члены фракции «Единая Россия» активно участвуют в акции «Коробка храбрости». В общественную приемную местного отделения депутаты принесли игрушки, наборы для творчества, канцелярские товары и конструкторы. Все собранные предметы будут переданы детям, которые проходят длительное лечение в медицинских учреждениях, включая Московский областной онкологический диспансер.

Партийцы уверены, что участие в акции «Коробка храбрости» является важным шагом в поддержке молодого поколения и заботе о будущем страны.

«Депутаты с большим желанием участвуют в акции. Мы понимаем, что в нашей поддержке нуждаются самые маленькие и беззащитные. Все, что нам удалось собрать, мы отправим ребятишкам, которые не падают духом и отважно борются с тяжелыми заболеваниями», — отметила член фракции «Единая Россия» Ульяна Кондрякова.

До 5 декабря любой желающий может принести подарки в специальные боксы, расположенные в местных отделениях партии «Единая Россия»: на улице Парковой, 7 и в микрорайоне Железнодорожный, улица Октябрьская, 11.

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