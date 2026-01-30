Коломенский завод нарастил производство дизель-генераторов

Коломенский завод, входящий в состав ТМХ, продолжает наращивать темпы выпуска дизель-генераторов 18-9ДГМ. Серийное производство этих агрегатов началось в 2023 году. Они разработаны специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ для работы на самых мощных грузовых тепловозах страны.

«На начало 2026 года выпущено уже более 300 таких дизель-генераторов. Сейчас наша линия может собирать до двух агрегатов в сутки», — отметил начальник машиносборочного цеха Николай Тищенко.

Дизель-генератор 18-9ДГМ — это модернизированная версия предыдущих серийных двигателей. Новый агрегат адаптирован под тепловоз 3ТЭ28, предназначенный для вождения тяжеловесных поездов массой до 7100 тонн на сложных участках железных дорог. Такие локомотивы особенно востребованы на неэлектрифицированных линиях, в том числе на Дальневосточной железной дороге и Байкало-Амурской магистрали.

При создании дизель-генератора инженеры внедрили современные технологические решения. Особый упор был сделан на независимость от импортных компонентов. «Мы реализовали новую электрическую схему с инверторным пуском двигателя и завершили суверенизацию наиболее сложных узлов и систем. Это позволило подтвердить российское происхождение продукции», — подчеркнул и. о. главного конструктора проекта Владимир Дружинин.