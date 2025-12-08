Дизайнерскую елку установили на Тарычевском пруду в Видном

В Видном на Тарычевском пруду появилась необычная дизайнерская елка высотой шесть метров. Ее создал художник, основатель парка «Никола-Ленивец» Николай Полисский. Арт-объект получил название «Электрическая елка» и отличается от обычных новогодних деревьев уникальной формой и конструкцией.

Елка похожа на большой детский конструктор: она состоит из крупных разноцветных модулей, напоминающих детали лего. Для их изготовления использовали природные материалы, в том числе лозу ольхи и орешника. Каждый блок обвивает настоящая электрическая проводка, создавая эффект новогодней гирлянды, а сверху установлены три яркие звезды, придающие композиции праздничное настроение.

С наступлением вечера елка преображается: внутренние прожекторы загораются, и она эффектно светится изнутри. Уже многие жители города приходят полюбоваться арт-объектом и делятся впечатлениями о его необычности. Проект не только украшает город, но и создает праздничную атмосферу, привлекая внимание к современному искусству и оригинальному оформлению общественных пространств.