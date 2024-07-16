Дизайнерская карусель в Ногинске стала самой популярной в Подмосковье за неделю

Карусель в Ногинске стала самым популярным аттракционом недели в Подмосковье. С 8 по 14 июля на ней прокатились более 4,1 тысячи человек.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, аттракцион появился в Ногинске в 2021 году. Его уникальный облик разработал известный дизайнер Денис Симачев. Одновременно на аттракционе могут прокатиться 44 человека.

Карусель установили в детском сквере в центре Ногинска по программе губернатора. Воспользоваться ей можно бесплатно.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

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