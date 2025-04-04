Дистанционный этап школы молодых театральных критиков стартовал в Подмосковье

В Подмосковье начался дистанционный этап Мелиховской школы молодых театральных критиков. Это образовательный проект, который проходит в музее-заповеднике «Мелихово» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья сообщили, что на участие подали заявки более 150 человек из России, Белоруссии и Казахстана.

Проект направлен на поддержку развития театральной критики в стране и предоставление молодым специалистам возможности учиться, развиваться и высказываться на профессиональном уровне. С 30 марта для участников проходят онлайн-лекции и семинары. Их проводят известные эксперты: профессор ГИТИСа Нина Шалимова, критик и журналист Марина Тимашева и научный сотрудник Института искусствознания Ксения Стольная.

Наставники рассказывают, как писать театральные рецензии, анализировать актерскую игру и понимать современные формы театра. После дистанционного этапа и практических заданий 20 участников попадут в следующий тур — очный, который пройдет в Подмосковье с 23 мая по 1 июня во время фестиваля «Мелиховская весна».

Имена тех, кто пройдет в финал и поедет в Мелихово, объявят 25 апреля — сразу после окончания онлайн-программы.