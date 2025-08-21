Диспетчерские в Ленинском округе переведут на новый режим работы

Диспетчерские в Ленинском округе перейдут на новые стандарты работы до 1 октября 2025 года. Координировать их деятельность будут в Центре управления ЖКХ на базе ЦУРа Московской области.

Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

«Цель новой структуры — выстроить четкую систему, которая позволит минимизировать время от момента аварийной ситуации до возобновления подачи ресурса жителям. К Центру управления подключили все звенья цепочки, которые участвуют в отработке того или иного отключения, чтобы услуга оказывалась жителям более качественно и бесперебойно», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в систему интегрировали все структуры ЖКХ Подмосковья: Мособлтепло, Мособлэнерго, Мособлводоканал, Россети, а также профильные министерства. Аварийно-диспетчерские службы перейдут на новый порядок заполнения заявок.

С работой Центра познакомились заместитель главы Ленинского округа Татьяна Калямина и директор ПТО «Городское хозяйство» Андрей Колесников.

«В Подмосковье запущена самая масштабная в стране программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Она включает в себя не только строительство и реконструкцию объектов ЖКХ, но и цифровизацию этой сферы. По новому стандарту Московской области все инженерные сети оцифрованы. В Ленинском округе 100% котельных оборудованы датчиками для оперативного сигнала о возникающей проблеме. До конца текущего года датчиками будут снабжены и все центральные тепловые пункты, а в дальнейшем — водозаборные узлы. Данные с них оперативно поступают в региональную систему мониторинга, и все службы получают сигнал одновременно для оперативного устранения», — сказала Татьяна Калямина.

Ранее сообщалось, что, если авария требует дополнительных сил, аварийно-восстановительные службы региона направляют в помощь муниципалитетам мобильные резервные бригады.