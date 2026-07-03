Диспансеризацию прошли 29 тысяч человек в Солнечногорске с начала года

За шесть месяцев 2026 года диспансеризацию в Солнечногорске прошли 29 тысяч человек — это 43% от годового плана. В рамках обследований медики осмотрели около 16 тысяч человек трудоспособного возраста и примерно 13 тысяч человек старших возрастных групп, а выездные бригады приняли около 10 тысяч сельских жителей.

За это время выявили 2365 случаев заболеваний. Среди них лидируют болезни сердечно-сосудистой системы — гипертония и ишемическая болезнь сердца. Зарегистрировано более 100 онкологических случаев различных локализаций, около 70 человек диагностировали с сахарным диабетом, также зафиксированы заболевания дыхательной и пищеварительной систем.

«Доступность обследований остается одним из главных приоритетов. Чтобы каждый житель округа мог проверить здоровье без лишних сложностей, выстроена удобная система: для отдаленных и сельских территорий работают выездные медицинские бригады, а для занятых граждан дважды в месяц по субботам организованы единые дни диспансеризации. Кроме того, профилактические осмотры проводятся прямо на предприятиях — это позволяет людям не отрываться от рабочего процесса, но при этом не откладывать заботу о себе», — отметила заместитель главы округа Ирина Тишина.

Всем пациентам с выявленными заболеваниями назначили лечение, они находятся на диспансерном учете у профильных специалистов. Диспансеризацию рекомендовано проходить ежегодно с 18 лет.

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