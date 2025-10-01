Диспансеризацию и вакцинацию организовали в новой поликлинике в Котельниках

В современном учреждении здравоохранения созданы все условия, чтобы быстро пройти обследование и сделать прививки. Диспансеризация организована по принципу «одного дня».

Жители Котельников могут прийти на обследование без предварительной записи, но врачи рекомендуют записаться на удобное время. Диспансеризацию следует проходить раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет, а после 40 лет — ежегодно. Профилактический осмотр позволяет выявлять на ранних стадиях и предотвращать развитие многих серьезных хронических заболеваний.

В новом поликлинике также проходит кампания по вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции, которая продлится до декабря. Медики используют современные препараты «Совигрипп», «флю-М» и «Ультрикс Квадри».

Перед прививкой необходимо посетить терапевта или педиатра для получения разрешения. Записываться на вакцинацию не нужно. Для детей по четвергам организованы «Дни здорового ребенка». Прививка не только снижает общий порог заболеваемости, но и ослабляет тяжесть течения болезни, предотвращает осложнения и минимизирует число летальных случаев.