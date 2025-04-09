Диспансеризацию для жителей Чехова проведут по новому адресу

Отделение профилактики Чеховской больницы переехало в поликлинику по адресу: улица Гагарина, дом № 37а. Теперь медицинское обследование можно пройти в одном месте за короткое время.

Специалисты Чеховской больницы предупреждают: если диспансеризация не была пройдена, но в личном кабинете на портале «Здоровье» числится отметка о ее прохождении, поводов для беспокойства нет. Если в течение последних 12 месяцев пациент посещал врача, сдавал анализы или прошел госпитализацию, информация о проведенных обследованиях может отображаться в Единой медицинской информационно-аналитической системе как пройденный диспансерный прием.

Медобследования проводят в Чеховской больнице ежедневно. Запись доступна на портале «Госуслуги» и по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга. Оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.