Дискуссия об ответственности молодежи за правонарушения прошла в Мытищах

Специалист по психологии из молодежного центра «Импульс» Евгений Зубцов, который также является членом комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, организовал для студентов Российского университета кооперации открытую дискуссию, направленную на предотвращение правонарушений среди молодежи.

Перед участниками мероприятия выступила старший инспектор филиала по Мытищинскому городскому округу Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской области, старший лейтенант внутренней службы Юлия Андреева. В ходе встречи она подробно рассказала об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних и молодых людей.

Особое внимание было уделено правовым аспектам поведения в интернете. Студентам объяснили, какие последствия могут быть, если они публикуют личные данные без согласия, что может привести к угрозам безопасности и распространению ложной информации, которая унижает честь и достоинство человека.