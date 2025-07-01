Дискотеку и чаепитие провели для пенсионеров в Лосино-Петровском

Тематическое мероприятие «На активной волне!» для участников клуба «Активное долголетие» прошло в парке культуры и отдыха в Свердловском. Для людей старшего поколения провели интерактивную программу.

Участники смогли пообщаться и познакомиться с программой проекта «Активное долголетие» губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для них организовали игры, конкурсы, дискотеку и чаепитие с угощениями.

Проведение событие поддержали Свердловская поликлиника и лично врач-терапевт медицинского учреждения Ирина Ушакова. Они провели беседу о поддержании здорового образа жизни.

Творческую программу представили сотрудники коллектива «Объединенной дирекции парков».

Ранее мы рассказывали о том, что специалистов Свердловской поликлиники поздравили с Днем медработника в Лосино-Петровском. Им вручили почетные грамоты от главы городского округа Сергея Джеглава.