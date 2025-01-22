Дискотеки и квесты проведут в парках Подмосковья ко Дню студента

Областной праздник «ЗАЧЕТный парк» проведут ко Дню студента в Подмосковье. Для молодежи подготовили дискотеки на льду, песни под гитару, квизы и квесты, беспроигрышную лотерею и многое другое. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В Центральном парке городского округа Щелково 24 января пройдет квест-игра «Шпаргалка» и танцевальная программа с конкурсами и розыгрышами «Ура! Стипендия!».
Зарайский центральный парк 25 января проведет молодежный флешмоб, вечер караоке и опрос-викторину «Отличник». На центральной аллее посетители получат сладкие подарки от сказочных персонажей.
Посетителей парка «Фабричный» городского округа Истра 25 января ждут дискотека на льду и развлекательная программа, кулинарный мастер-класс и беспроигрышная лотерея «Тяните билет». Гости парка примут участие в интеллектуальной викторине «Битва умов».
Парк имени Степанова в Серпухове приглашает студентов на профориентационные беседы. Ребята смогут задать вопросы о трудоустройстве. На территории парка устроят выставку шпаргалок для сдачи экзаменов. Завершит праздник спектакль «Ку-ку, Танюшкин».
Праздничные мероприятия пройдут в 90 парках Подмосковья.
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