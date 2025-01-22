Дискотеки и квесты проведут в парках Подмосковья ко Дню студента

Областной праздник «ЗАЧЕТный парк» проведут ко Дню студента в Подмосковье. Для молодежи подготовили дискотеки на льду, песни под гитару, квизы и квесты, беспроигрышную лотерею и многое другое. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.