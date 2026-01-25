Дискотека на льду прошла в округе Лосино-Петровский

В Лосино-Петровском молодежный центр «Движение» устроил для студентов зимний праздник с катанием на коньках и фотосессией. Мероприятие прошло при поддержке администрации округа и местного отделения партии «Единая Россия».

Мероприятие подарило участникам море позитивных эмоций и возможность весело провести время на льду под любимую музыку.

Глава округа Сергей Джеглав в своем поздравлении подчеркнул: «Дорогие студенты! Желаю вам неиссякаемой энергии, ярких идей и смелости в их воплощении. Помните, что в нашем округе вас всегда поддерживают, верят в вас и создают возможности для вашего роста».

Праздник также стал поводом напомнить жителям о доступной инфраструктуре для активного отдыха: в округе работают четыре открытых катка с естественным льдом в Лосино-Петровском, Свердловском и Аничково, а также лыжные трассы в городском парке и лесном массиве Биокомбината.

Молодежный центр «Движение», являясь ключевой площадкой для реализации инициатив, продолжает вовлекать молодых людей в волонтерскую деятельность и совместные проекты, способствуя их личностному росту, развитию командного духа и ответственности.