Дискотека и конкурсы в День студента прошли на катке в парке Солнечногорска

Дискотека на льду «Зимняя сессия» прошла на главном катке в городском парке в Солнечногорске. Мероприятие посвятили Дню российского студенчества. В игровой программе приняли участие более 200 гостей.
Активисты «Молодой Гвардии» и Молодежного центра «Возрождение» организовали для ребят увлекательные интерактивные развлечения, включая конкурсы, игры на ловкость и скорость, а также на оригинальность исполнения элементов фигурного катания. Участники могли не только проявить свои таланты, но и побороться за призы.
Музыкальное сопровождение обеспечивал диджей, а ведущий создавал праздничную атмосферу, заряжая всех положительными эмоциями. Все желающие после активностей могли насладиться горячими напитками в уютном чайном баре.
«Было приятно видеть столько энергичных и позитивных ребят, которые пришли отметить День студента. Надеемся, что эта дискотека станет для них ярким и запоминающимся событием. Мы планируем и дальше организовывать подобные мероприятия для нашей молодежи», — отметил руководитель Солнечногорского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Евгений Кузнецов.
Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
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