Дискотека и конкурсы в День студента прошли на катке в парке Солнечногорска

Дискотека на льду «Зимняя сессия» прошла на главном катке в городском парке в Солнечногорске. Мероприятие посвятили Дню российского студенчества. В игровой программе приняли участие более 200 гостей.

Активисты «Молодой Гвардии» и Молодежного центра «Возрождение» организовали для ребят увлекательные интерактивные развлечения, включая конкурсы, игры на ловкость и скорость, а также на оригинальность исполнения элементов фигурного катания. Участники могли не только проявить свои таланты, но и побороться за призы.

Музыкальное сопровождение обеспечивал диджей, а ведущий создавал праздничную атмосферу, заряжая всех положительными эмоциями. Все желающие после активностей могли насладиться горячими напитками в уютном чайном баре.