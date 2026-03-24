Дискотека для старшего поколения прошла в Химках

Танцевальный вечер «Счастье здесь и сейчас» прошел 23 марта в многофункциональном социальном комплексе «Восход». Гости пришли не только потанцевать, но и пообщаться, встретиться с друзьями и провести время в теплой атмосфере.

Мероприятие организовали в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

С приветственным словом к гостям обратился лидер Движения общественной поддержки Георгий Шишкин. Участники танцевали под знакомые песни, делились воспоминаниями и наслаждались праздником.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что подобные встречи планируют проводить и дальше, чтобы старшее поколение могло активно участвовать в жизни сообщества и находить новых друзей.

Дискотека «Счастье здесь и сейчас» стала примером того, как можно объединять людей и создавать для них позитивное настроение.