Дирекция спортивных сооружений Люберец получила знак качества «Лучшее — детям»
Дирекция спортивных сооружений городского округа Люберцы получила знак качества конкурса «Лучшее — детям» в номинации «Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности для детей от четырех до 18 лет». Это достижение стало результатом работы команды под руководством Сергея Стрекаловского.
Конкурс «Лучшее — детям» проводится при поддержке таких организаций, как Общественная палата Российской Федерации, Государственная Дума и Министерство образования и науки РФ. В этом году он проходил с января по ноябрь, а итоги были подведены в декабре.
В Люберцах также продолжаются работы по улучшению спортивной инфраструктуры. Завершен капитальный ремонт стадиона «Труд» в Малаховке, а на стадионе «Урожай» в Томилине завершаются работы по ремонту административного корпуса. На объектах Дирекции регулярно проводятся соревнования и спортивные фестивали, что способствует развитию физической культуры среди молодежи.