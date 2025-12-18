Дирекция спортивных сооружений городского округа Люберцы получила знак качества конкурса «Лучшее — детям» в номинации «Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности для детей от четырех до 18 лет». Это достижение стало результатом работы команды под руководством Сергея Стрекаловского.

Конкурс «Лучшее — детям» проводится при поддержке таких организаций, как Общественная палата Российской Федерации, Государственная Дума и Министерство образования и науки РФ. В этом году он проходил с января по ноябрь, а итоги были подведены в декабре.