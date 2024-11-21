Руководство детского центра в Котельниках наградили ко Дню предпринимателя

В Котельниках наградили руководителей детского центра «Умники и умницы» ко Дню женского предпринимательства. В городском округа более 40% управленцев на предприятиях — представительницы прекрасного пола.

Социальная сфера особенно востребована у женщин в бизнесе. Например, Ольга Котова и Вера Ларина 15 лет назад открыли детский развивающий центр. Заместитель главы Мария Галузо поздравила руководителей и вручила им грамоты за многолетний труд и вклад в развитие города.

«Все начиналось с одного стула. Родители первых учеников записывались на занятия, когда помещения еще не были готовы» — вспоминает Ольга Александровна.

Дети развиваются по программе Марии Монтессори — это направление педагогики, по которому воспитанники учатся самостоятельности с раннего возраста и проявляют свои индивидуальные способности, разрабатывают моторику с помощью мелких предметов.

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