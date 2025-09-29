Директора подмосковных ДК поделились опытом работы с коллегами из Донецка

В Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске прошел семинар «Роль клубных учреждений в реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Главная цель встречи — повысить профессиональный уровень руководителей домов культуры, познакомить их с современными управленческими, цифровыми и творческими инструментами, которые помогают создавать востребованные и интересные проекты.

Подмосковье на семинаре представляли директор культурно-просветительского центра «Дубровицы» из Подольска Евгений Петраков, заслуженный работник культуры региона и руководитель Дворца культуры «Созвездие» из Дмитрова Наталья Мутовкина, а также заведующий отделом мероприятий этого же ДК Андрей Махов. Участники регионального проекта «Умный ДК» поделились опытом с коллегами из Донецкой Народной Республики. Они обсудили организацию фестивалей и концертов, новые формы работы домов культуры, хозяйственную деятельность, а также важность цифровых технологий и фирменного стиля.