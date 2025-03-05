Директора колледжа в Серпухове наградили за развитие инклюзивного образования

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес подвел итоги работы вузов и колледжей по развитию инклюзивного образования. Он вручил награды руководителям, которые внесли вклад в обучение и трудоустройство студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Директор Серпуховского колледжа Федорова Татьяна Викторовна получила почетную грамоту Министерства образования России за вклад в развитие инклюзивного профессионального образования в Московской области. Учреждение входит в число 80% организаций в Подмосковье, адаптированных для обучения студентов с ОВЗ.

Участники церемонии отметили важность дальнейшего развития инклюзивного образования и расширения возможностей для студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.