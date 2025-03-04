Директора колледжа из Воскресенска наградили за развитие инклюзии

Областную награду за развитие инклюзивного образования получила директор Воскресенского колледжа Алла Лунина. Грамоту ей вручили в Министерстве образования Московской области.
Награды педагогам Подмосковья вручила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. На церемонии отметили руководителей учебных заведений, внесших вклад в обучение и трудоустройство студентов с ограниченными возможностями здоровья.
Высокую оценку и грамоту получила директор Воскресенского колледжа Алла Лунина. Учреждение успешно адаптировали для студентов с особенными потребностями. Здесь есть безбарьерная среда, работают адаптированные программы и онлайн-курсы.
Результатом становится то, что студенты с ОВЗ регулярно и активно участвуют во всех мероприятиях колледжа, областных и всероссийских конкурсах. В том числе становятся победителями и призерами.
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