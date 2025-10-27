Директор управления ЖКХ проверил ремонт многоквартирных домов в Мытищах

Выполнена замена инженерных коммуникаций горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и центрального отопления в подвальном помещении дома 13А на Сорокинском шоссе. водоотведения и центрального отопления. Продолжаются также работы по утеплению фасада. Завершить ремонт планируют до середины ноября.

Заменили еще систему газоснабжения, центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также системы водоотведения в доме 13Б. Скоро рабочие приступят к замене стояков в квартирах. Завершение работ запланировано на конец ноября. Работы по ремонту фасада запланированы на следующий год.

Завершили ремонт фасада доме 13В на Сорокинском шоссе. Работы выполнили с применением бескаркасной системы утепления. Сделали также комплексную замену инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.