Подмосковье выиграло 16 медалей на всероссийских соревнованиях по боксу

Подмосковные боксеры выиграли 16 медалей на всероссийских соревнованиях . В копилке региона четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград. О том, как прошли турниры, и как в Московской области развивают этот вид спорта, в интервью 360.ru рассказал директор СШОР по боксу Сергей Введенский.

Подмосковные спортсмены показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин памяти мастеров спорта Капитонова, Кузина и Щедеркина. Соревнования прошли в Люберцах. По словам Сергея Введенского, этот турнир имеет большое значение для российских спортсменов. В этом году он стал смотровым перед спартакиадой молодежи.

«Для любого боксера России выходить на ринг этого турнира — это ответственность и борьба за золото. Победители соревнований при выполнении норматива получают звание мастера спорта России» — сказал он.

Бокс набирает большую популярность у молодежи, в том числе среди девушек. Как отметил Введенский, они показывают большие успехи и часто превосходят техникой мужчин.

«Женский бокс вырос на порядок. И некоторые юноши могут позавидовать техническим и ударным данным девушек. Каждая женщина хочет быть индивидуальна, и здесь она хочет проявить себя индивидуально, показать, что она может быть бойцом», — сказал директор СШОР по боксу.

Он добавил, что будущих звезд спорта видно сразу — они отличаются ловкостью и техникой. Однако этого не всегда достаточно — важно не только выявить талантливых борцов, но и научить их трудолюбию. Это ложится на плечи тренера.

«Обладая талантом передвижений, еще нужно держать удар, терпеть и быть трудолюбивым. Много талантливые, но они не трудолюбивы. Поэтому это задача наших школ и тренера — талант поддержать, увидеть и вложить в него трудолюбие, характер и силу духа», — подчеркнул Введенский.

Сейчас подмосковные боксеры готовятся к предстоящим соревнованиям. Среди них — чемпионат мира среди женщин, который состоится в Белграде. Регион представят четыре спортсменки.