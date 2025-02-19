Подмосковные боксеры выиграли 16 медалей на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли 16 медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин. Они получили четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых наград.

Турнир посвятили памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и Александра Щедеркина, рассказали в региональном Минспорте.

Золотые медали получили Фикрат Мухаметзянов из Раменского, Борис Шикунов и Алексей Постников из Подольска, а также Артур Камбегов из Люберец.

Серебряными призерами стали Егор Никитин из Раменского, Андрей Кирин из Балашихи, Даниил Хоружий из Подольска, а также Сергей Оганисян и Владислав Комаров из Люберец.

Бронзу получили Владислав Соловьев из Клина, чеховские боксеры Вячеслав Колясников Владислав и Борисевич, Нестор Джанба из Подольска, Аслан Плиев и Темур Худоян из Дмитрова и Светослав Тетерин из Люберец.

Кроме того, Артур Камбегов, Владислав Комаров и Сергей Оганисян получили специальные призы турнира. В неофициальном командном зачете Подмосковь езаняло первое место.

Соревнования проходили с 11 по 15 февраля в Люберцах в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В них участвовали 147 боксеров из 19 регионов.