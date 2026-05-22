Главу Фонда развития промышленности Подмосковья получил награду Минпромторга

В Тольятти на площадке технопарка «Жигулевская долина» прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность», II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности и международный форум «Интеллектуальные робототехнические системы и комплексы».

На мероприятии директор Фонда развития промышленности (ФРП) Московской области Павел Ильин получил почетную грамоту Минпромторга России за вклад в развитие промышленности, выдающиеся достижения и многолетний добросовестный труд.

«Сегодня Фонд развития промышленности Московской области — один из ключевых инструментов поддержки предприятий региона», — отметил Павел Ильин. Фонд предоставляет льготные займы от 10 до 150 миллионов рублей сроком до семи лет по ставке от 1% до 5% годовых. Ставка фиксируется на весь срок займа и не зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Такая поддержка помогает бизнесу запускать новые производства, модернизировать предприятия и реализовывать проекты импортозамещения.

По итогам 2025 года общий объем льготных займов, выданных Фондом, превысил 1,4 миллиарда рублей. Поддержку получили 21 промышленный проект с совокупным объемом инвестиций почти 4,3 миллиарда рублей.

В 2026 году ФРП Московской области запустил новую программу «Малый инвестпроект» для поддержки небольших производств. В рамках программы предприятия могут получить от 10 до 75 миллионов рублей на срок до пяти лет. Средства можно направить на модернизацию производств, закупку и настройку оборудования, а также увеличение объемов выпуска продукции.

Получить поддержку Фонда развития промышленности Московской области могут предприятия разных отраслей.