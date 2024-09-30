Семья Бакке из Пушкинского округа получила награду областного фестиваля трудовых династий

Семья из городского округа Пушкинский завоевала бронзу на областном фестивале «Лучшая трудовая династия». Бакке отметили в номинации «Наука, искусство, культура, физическая культура и спорт».

Общий трудовой стаж трех поколений Бакке составляет более 160 лет. Виктор Бакке начинал с преподавания хорового пения в ивантеевской Детской музыкальной школе, а сейчас является известным специалистом по хоровой аранжировке и обработке народных песен.

Жена Виктора Татьяна преподавала скрипку в том же учебном заведении, а также в школе в поселке Лесные Поляны и выступала в составе хора русской песни «Радуница». Их сын Даниил окончил Московский государственный университет культуры и искусств, после чего прошел путь от культорганизатора цеховой самодеятельности до директора дома культуры «Пушкино». Кроме того, Даниил Бакке создал ансамбль музыки для народа «Славянский Ход».

Продолжает династию внук Виктора Бакке Роман. Он закончил Московский государственный институт культуры и руководит детским театром «Волчок» в доме культуры «Строитель».

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