Дилерский центр «КамАЗ» открыли в Солнечногорске
Центр по обслуживанию и продаже грузового транспорта «КамАЗ» открыли в деревне Чашниково под Солнечногорском. Здесь разместили восемь постов для прохождения техобслуживания и ремонта автомобилей, два уборочно-моечных поста и два пункта диагностики.
Площадь объекта придорожного сервиса составила более 3,3 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступило ООО «ТракХолдинг», официальный дилер Камского автозавода.
«При планировании техцентра мы старались заложить максимальный функционал современных сервисных центров ремонта грузовых автомобилей. Локацию согласовывали с ПАО „КамАЗ“. Это перспективное направление», — рассказал генеральный директор ООО «ТракХолдинг» Виктор Бондорин.
На торжественном открытии центра гостям продемонстрировали свыше 180 единиц востребованной в регионе автотехники: тягачи, бортовые автомобили, полуприцепы. Также специалисты рассказали о сервисном обслуживании и лизинговых программах от производителя.
«На территории городского округа Солнечногорск продолжает активно развиваться промышленное сообщество. Открытие официального дилерского центра позволило создать 36 рабочих мест с дальнейшим расширением до 60», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
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