Дилерский центр «КамАЗ» открыли в Солнечногорске

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Центр по обслуживанию и продаже грузового транспорта «КамАЗ» открыли в деревне Чашниково под Солнечногорском. Здесь разместили восемь постов для прохождения техобслуживания и ремонта автомобилей, два уборочно-моечных поста и два пункта диагностики.

«При планировании техцентра мы старались заложить максимальный функционал современных сервисных центров ремонта грузовых автомобилей. Локацию согласовывали с ПАО „КамАЗ“. Это перспективное направление», — рассказал генеральный директор ООО «ТракХолдинг» Виктор Бондорин.

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

На торжественном открытии центра гостям продемонстрировали свыше 180 единиц востребованной в регионе автотехники: тягачи, бортовые автомобили, полуприцепы. Также специалисты рассказали о сервисном обслуживании и лизинговых программах от производителя.

«На территории городского округа Солнечногорск продолжает активно развиваться промышленное сообщество. Открытие официального дилерского центра позволило создать 36 рабочих мест с дальнейшим расширением до 60», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, что регион вновь вошел в топ-3 России по привлекательности для инвесторов.

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