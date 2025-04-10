«Диктант Победы» в Подольске будут писать более чем на 30 площадках

Международная акция «Диктант Победы», которую организуют седьмой год подряд, пройдет 25 апреля. К ней присоединится и Подольск, где подготовили 31 площадку.

Школьники будут проверять свои знания о Великой Отечественной войне на базе общеобразовательных учреждений. Все остальные желающие могут написать диктант по четырем адресам.

Площадками для «Диктанта Победы» в городском округе станут Подольский выставочный зал на проспекте Ленина, 113/62, КПЦ «Дубровицы» в поселке Дубровицы, 65а, молодежный центр «Территория будущего» в поселке Кузнечики, 8а, и многопрофильный колледж № 1 на улице Генерала Стрельбицкого, 1.

Глава Подольска Григорий Артамонов отметил, что участники, которые быстрее других справятся с заданиями, смогут вживую увидеть Парад Победы на Красной площади в Москве.

В «Диктанте Победы» также можно принять участие в дистанционном формате на сайте проекта. Партия «Единая Россия» и компания «Ростелеком» разработали специальный курс для подготовки к диктанту.