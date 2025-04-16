«Диктант Победы» пройдет в Одинцове 25 апреля

Одним из важных событий, приуроченных к празднованию 9 Мая в Одинцовском городском округе, станет «Диктант Победы». В год 80-летнего юбилея Победы мероприятие пройдет в седьмой раз и станет самым масштабным.

Впервые диктант стартовал в 2019 году — тогда участие в акции приняли 150 тысяч человек из 24 стран. С тех пор масштаб проекта постоянно растет. «В прошлом году число участников превысило два миллиона, а в 2025-м только на территории России будет открыто более 27 тысяч площадок, из которых в Подмосковье — 1315», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Диктант состоится 25 апреля в 12:00. Принять участие в нем может каждый, вне зависимости от возраста и профессии. Это возможность проверить свои знания о событиях и героях Великой Отечественной войны, вспомнить подвиги предков или узнать о них впервые. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов.

Площадки для прохождения диктанта традиционно откроются и в Одинцовском округе. Цель «Диктанта Победы» — не только историческое просвещение, но и защита правды о войне.