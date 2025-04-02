Девушку с желудочным камнем длиной 20 см спасли в больнице в Красногорске

Врачи Красногорской больницы спасли 19-летнюю девушку с крупным новообразованием в желудке. Пациентка поступила в медицинское учреждение с жалобами на рвоту и сильные боли в животе.

Специалисты провели обследование и обнаружили в просвете желудка инородное тело, размер которого составлял 20 на 15 сантиметров. Девушка призналась, что последние пару месяцев принимала препараты для снижения веса, купленные онлайн.

«Из-за больших размеров и плотной консистенции желудочного камня, мы приняли решение провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез», — пояснил заведующий хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.

Сейчас пациентка готовится к выписке.

Врачи призвали не принимать никакие препараты без назначения специалиста.