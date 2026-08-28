Девушку с опасным осложнением диабета спасли в больнице в Серпухове
Восемнадцатилетняя борьба жительницы Подмосковья с сахарным диабетом первого типа едва не завершилась трагедией из-за незначительной ошибки в расчете инсулина. В августе неверная дозировка препарата спровоцировала стремительное развитие диабетического кетоацидоза.
Организм начал сигнализировать об опасности жаждой, слабостью и запахом ацетона изо рта, после чего пациентка потеряла сознание на фоне критического уровня глюкозы в 34,5 ммоль/л.
Ситуацию усугублял анамнез: ранее девушке пересадили донорскую почку, и она принимала препараты для подавления иммунитета. Терапевты Серпуховской больницы приняли пациентку в состоянии тяжелейшей интоксикации.
Пять суток междисциплинарная команда боролась за сохранение жизни и трансплантата. Под руководством исполняющего обязанности заведующего ОРИТ № 10 Владислава Боброва и завотделением эндокринологии Виктории Поповой врачи проводили интенсивную инфузионную терапию.
Для уточнения тактики они организовали экстренную консультацию со специалистами МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.
Каждый час был на счету. Мы не только выводили пациентку из критического состояния, но и делали все, чтобы уберечь донорский орган — ведь его потеря стала бы настоящей катастрофой. Слаженность команды реаниматологов и эндокринологов, а также своевременная консультация коллег из МОНИКИ помогли нам добиться главного — сохранить и жизнь, и почку.
Владислав Бобров
Контрольное УЗИ подтвердило сохранность пересаженного органа. После вывода из кризиса девушка перешла под наблюдение эндокринологов. Врачи добились стойкой компенсации сахара и провели для пациентки повторный инструктаж по самоконтролю и профилактике осложнений.
Девушка уже вернулась домой. Ее здоровью ничего не угрожает, однако она остается под пристальным контролем специалистов.