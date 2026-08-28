Девушку с опасным осложнением диабета спасли в больнице в Серпухове

Восемнадцатилетняя борьба жительницы Подмосковья с сахарным диабетом первого типа едва не завершилась трагедией из-за незначительной ошибки в расчете инсулина. В августе неверная дозировка препарата спровоцировала стремительное развитие диабетического кетоацидоза.

Организм начал сигнализировать об опасности жаждой, слабостью и запахом ацетона изо рта, после чего пациентка потеряла сознание на фоне критического уровня глюкозы в 34,5 ммоль/л.

Ситуацию усугублял анамнез: ранее девушке пересадили донорскую почку, и она принимала препараты для подавления иммунитета. Терапевты Серпуховской больницы приняли пациентку в состоянии тяжелейшей интоксикации.

Пять суток междисциплинарная команда боролась за сохранение жизни и трансплантата. Под руководством исполняющего обязанности заведующего ОРИТ № 10 Владислава Боброва и завотделением эндокринологии Виктории Поповой врачи проводили интенсивную инфузионную терапию.

Для уточнения тактики они организовали экстренную консультацию со специалистами МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.