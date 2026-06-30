Девушку с тяжелой черепно-мозговой травмой спасли в больнице в Коломне

Врачи Коломенской больницы спасли девушку, получившую тяжелую черепно-мозговую травму после падения с электросамоката. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение в экстренном порядке.

На момент поступления она находилась в угнетенном состоянии сознания и не реагировала на обращение медиков.

Обследование показало, что у пациентки закрытая черепно-мозговая травма.

«На компьютерной томографии у пациентки были диагностированы перелом правой теменной, височной костей с переходом на основание черепа и эпидуральная гематома со сдавлением вещества головного мозга. После предоперационной подготовки было выполнено экстренное нейрохирургическое вмешательство: проведена трепанация черепа и удалена эпидуральная гематома объемом 120 миллилитров», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман

Восстановление прошло без осложнений. Спустя 11 дней девушку выписали домой для дальнейшего амбулаторного лечения. По информации врачей, после перенесенной операции у нее не осталось неврологических нарушений.

Медики напоминают, что поездки на электросамокатах связаны с высоким риском получения травм. Чтобы снизить вероятность несчастных случаев, специалисты рекомендуют соблюдать скоростной режим, использовать защитную экипировку, переходить дорогу пешком, а также не отвлекаться на мобильные устройства во время движения.