Девушку 16 лет с инсультом спасли в медцентре Рошаля

Юная пациентка с признаками инсульта экстренно поступила в Детский клинический центр имени Леонида Рошаля. Обследование выявило у девушки кровоизлияние в мозг из-за лопнувшего сосуда и артериовенозную мальформацию сосудов головного мозга.

Врачи отметили, что при такой патологии может произойти повреждение клеток мозга. При несвоевременном лечении ситуация может привести к летальному исходу.

«Артериовенозная мальформация лечится методом эмболизации — введением в поврежденный сосуд специального вещества для заклеивания места разрыва. Нейрохирурги выполнили процедуру тонким катетером с ювелирной точностью», — рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Три часа длилась операция. Хирурги «заклеили» кровоточащий сосуд, снизив риск повторных кровотечений. Это первая подобная операция ребенку, проведенная в Подмосковье.

Сейчас девушка уже дома и вернулась к своей обычной жизни.

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