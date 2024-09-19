Девочку с ревматоидным артритом спасли в НИКИ детства в Мытищах

Восьмилетняя девочка из Павловского Посада, потерявшая возможность ходить из-за сильных болей в руках и ногах, была доставлена в Мытищинский научно-исследовательский клинический институт детства в тяжелом состоянии. Врачи смогли спасти здоровье девочки, вовремя установив диагноз ювенильного ревматоидного артрита и назначив правильное лечение.

Совсем недавно здоровый и активный ребенок начал страдать от слабости, высокой температуры и скованности в ногах и стопах. После обследования врачи из Мытищ подтвердили диагноз — ювенильный ревматоидный артрит.

«Мы сразу же начали лечение, назначив генно-инженерную биологическую терапию, которая дала положительный эффект. Девочка начала возвращаться к активной жизни, но для полного восстановления требовалась реабилитация», — объяснила главный ревматолог Московской области Юлия Котова.

Девочку для реабилитации перевели в соответствующее отделение научно-исследовательского клинического института детства, где ее лечением занялась мультидисциплинарная команда специалистов: неврологи, эргореабилитологи, массажисты, инструкторы ЛФК под руководством заведующей отделением Марины Шведовой.

Врачи оптимистичны и уверены, что смогут максимально помочь девочке восстановить ее двигательные функции.

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