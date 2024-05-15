Девочку с двумя кистами яичников спасли в больнице в Люберцах | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 13:22 Девочку с двумя кистами яичников спасли в больнице в Люберцах Медиасток.рф

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Девочка в возрасте 13 лет поступила в областной центр охраны материнства и детства с жалобами на сильную боль в животе и его увеличенный размер. У нее выявили перекрут яичника и все большие кисты.

Как рассказали в учреждении, перекрут привел к нарушению кровообращения. Помимо этого, у девушки обнаружили две литровые кисты. Пациентке провели операцию и сохранили репродуктивную функцию.

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«Наши врачи-детские хирурги во главе с заведующим детским хирургическим отделением, совместно с гинекологами правильно установили диагноз, выработали план экстренной помощи, выполнили органосохраняющую операцию, удалили редко встречающиеся гигантские параовариальные кисты у несовершеннолетней девочки», — рассказала заведующая отделением Тамара Добровольская.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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