Девочку с аномалией сердца спасли в центре Рошаля в Подмосковье

Дефект межпредсердной перегородки — это редкое врожденное заболевание, при котором между правым и левым предсердиями сердца остается отверстие. Девочку с такой аномалией прооперировали в центре Рошаля в Московской области.

Медики отмечают, что в норме перегородка должна полностью разделять эти камеры, но при такой патологии насыщенная кислородом кровь из левого предсердия попадает в правое. Это увеличивает нагрузку на сердце и легкие, может привести к сердечной недостаточности, легочной гипертензии, образованию тромбов и повышает риск инсульта.

«Именно с таким деффектом поступила шестилетняя девочка в детский клинический центр имени Рошаля. Особенность случая заключалась в наличии не одного, а сразу трех дефектов и аневризмы в межпредсердной перегородке пациентки», — сообщил заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Михаил Комиссаров.

Особенность строения сердца усложняла установку окклюдера — специального устройства для закрытия дефекта. Врачи приняли решение провести малоинвазивную эндоваскулярную операцию. Такой метод позволил обойтись без открытого вмешательства, что значительно сократило период восстановления и снизило риски для пациента.

Операция длилась около часа и прошла успешно. Маленькую пациентку уже выписали домой. После полного восстановления она сможет вести обычную жизнь без ограничений.