Девочка из Лобни получила в подарок йоркширского терьера от президента

Семилетняя Полина из городского округа Лобня скоро отметит свой день рождения. В подарок от президента России Владимира Путина к предстоящему торжеству ей привезли щенка йоркширского терьера.

Девочка мечтала о собаке, вместе с братом они написали письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Администрация Лобни помогла семье Полины с покупкой щенка.

«У Полины уже был четвероногий друг, но его пришлось отдать знакомым: у девочки началась аллергия. Наш выбор пал на йоркширского терьера, так как эта порода считается гипоаллергенной. Теперь Полина будет знать, что мечты сбываются», — отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Напомним, в округе для детей организуют бесплатные творческие и спортивные занятия, проводят культурные и развлекательные мероприятия. Также для юных лобнинцев строят новые школы и детские сады, обновляют парки, скверы и детские площадки.

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