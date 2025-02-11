Девятиклассники пройдут итоговое собеседование в Подмосковье 12 февраля

Итоговое собеседование по русскому языку, которое станет допуском к основному государственному экзамену, пройдет в школах Подмосковья 12 февраля. В тестировании примут участие почти 100 тысяч девятиклассников.

Министерство образования Московской области уточнило, что собеседование будет состоять из четырех этапов: чтение текста вслух, пересказ, монолог во выбранной теме и диалог с преподавателем.

«Ребятам предстоит выполнить несложные задания, которые продлятся не более 15 минут», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Экзамен позволит оценить речевые навыки школьников, их навыки анализа и изложения мыслей.

Чтобы получить «зачет», необходимо будет набрать по меньшей мере 10 баллов. После успешного прохождения собеседования ученика допустят к сдаче ОГЭ.