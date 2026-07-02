Девятиклассники Коломны и Озер сдали основной экзамен по упрощенной схеме

Выпускники, выбравшие поступление в колледжи, смогли пройти государственную итоговую аттестацию по новому формату. Вместо четырех экзаменов они сдавали только русский язык и математику.

В городском округе Коломна 550 выпускников девятых классов приняли участие в эксперименте и впервые сдали основной государственный экзамен (ОГЭ) по упрощенной схеме.

Результаты этих экзаменов позволяют школьникам поступить в колледжи на определенные специальности. Всего в этом году ОГЭ в муниципалитете сдавали 2630 девятиклассников. Большинство выпускников прошли аттестацию в традиционном формате, сдав русский язык, математику и два предмета по выбору, что дает возможность продолжить обучение как в 10-м классе, так и в учреждениях среднего профессионального образования.

Выпускники, решившие остаться в школе, сейчас проходят собеседования и вступительное тестирование. Все старшие классы в округе будут профильными с углубленным изучением как минимум двух предметов. Именно эти дисциплины впоследствии станут основой для сдачи ЕГЭ и выбора будущей профессии.

Кроме того, в этом году в округе сократилось число девятиклассников, не справившихся с двумя обязательными экзаменами. Если год назад таких выпускников было около 100, то сейчас — чуть более 30. Они смогут пересдать ОГЭ в дополнительный осенний период.