Девятиклассник из Одинцова стал финалистом Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту

Ученик Одинцовской лингвистической гимназии Константин Шкулев стал финалистом Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту. Он прошел несколько этапов, решив множество задач, написав коды и алгоритмы, а также проанализировав большой объем информации.

«Меня ИИ заинтересовал тем, что для одной задачи может быть множество решений, разных моделей и техник. И это все очень неоднозначно. Нужно много пробовать, перебирать разные варианты», — поделился Константин.

В семье Кости все связаны с программированием: мама — преподаватель информатики, старшая сестра учится на втором курсе Высшей школы экономики, а папа работает в IT-сфере. С детства Костя увлекался цифрами и вычислениями, а также робототехникой, конструированием и программированием. Теперь он видит перспективы для своего развития именно в области искусственного интеллекта.

Учителя и родители поддерживают стремление подростка. С июля 2025 года, когда стартовала олимпиада, учителя взяли часть нагрузки на себя, чтобы Костя мог целиком посвятить время изучению ИИ.

Классный руководитель 9 «Д» класса Одинцовской лингвистической гимназии Наталья Энгиноева гордится успехами ученика и верит в его большие достижения в будущем.

Все свое свободное время Константин посвящает работе с искусственным интеллектом: проходит дополнительные курсы и мастер-классы и уже начал готовиться к следующей олимпиаде.